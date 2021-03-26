Украинцы начали самостоятельно лечиться от COVID-19 препаратом для скота.
Шокирующее заявление сделала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава), профессор Ольга Голубовская, передает «Украина 24».
Она предупредила, что лекарство ивермектин может быть крайне опасно, также как и самолечение.
«Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме», – напомнила медик.
Она утверждает, что украинцы же сейчас покупают этот ветеринарный препарат и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
«Но FDA, американцы выразили предостережение о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных, и это достаточно опасно», – объяснила Голубовская.
Ивермектин – лекарственное средство, антипаразитарный препарат, который применяется для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. Предварительно он показал активность против SARS-CoV-2, который вызывает заболевания COVID-19, в лабораторных условиях.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac.
Также стало известно, вакциной Pfizer от коронавируса в Украине будут прививать жителей и персонал домов интернатного типа.