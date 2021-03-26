Лидеры стран Европейского Союза намерены сохранить запрет на несущественные поездки из-за пандемии COVID-19. Одновременно планируется начать подготовку к постепенному ослаблению соответствующих карантинных ограничений.

Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 25 марта, который состоялся в формате видеоконференции, передает «Европейская правда».

«Эпидемическая ситуация остается серьезной, еще и учитывая вызовы, которые создают новые штаммы коронавируса. Поэтому ограничения, в частности на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить, принимая во внимание особенность положения приграничных общин», – отметили на встрече.

Вместе с тем было решено обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

Кроме этого, должны начаться и приготовления относительно общего подхода для постепенного ослабления ограничений. Речь идет об обеспечении скоординированных усилий стран-членов ЕС, чтобы они были одинаковыми для всех, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры.

«Юридическая и техническая работа над взаимосовместимыми и недискриминационными цифровыми сертификатами, на основе предложения Еврокомиссии, должна рассматриваться как неотложный вопрос», – отметили представители государств ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина сделает обязательным условием для въезда в страну негативный ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан за 48 часов до въезда в государство.

В Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости — 18 132 новых случая COVID-19. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины.