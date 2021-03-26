Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году может пройти в измененном формате из-за пандемии COVID-19. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Инструмент ВНО является важным фактором развития образования, но с учетом года пандемии, определенные события по второй и третьей волне, на 2021 год единственные изменения, которые могут происходить с ВНО, — это формат проведения, который зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Упреки в отмене ВНО являются фейками», — пояснил министр.

На данный момент, не сообщается, как могут изменить формат тестирования ВНО-2021.

Во время проведении ВНО-2020 в разгар пандемии COVID-19, всем участникам на входе в пункт сдачи тестов меряли температуру тела и проверяли наличие признаков респираторного заболевания. В аудиториях находились до 15 человек, а дистанция между абитуриентами была не менее 1,5 метров.

Ранее в министерстве уже заявили, что ВНО-2021 независимо от уровня эпидемической опасности в Украине состоится в запланированные сроки.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство образования и науки Украины освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году.