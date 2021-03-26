В Ивано-Франковске готовятся к смягчению карантинных ограничений, несмотря на то, что регион находится в «красной» зоне.

Соответствующее заявление сделал мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем следующую неделю в «красной» зоне. Жаль, потому что есть показатели, что мы бы должны быть в «оранжевой» зоне. Но это не только от нас зависит, не только от города Франковска, но и от всей области. И имеем, к сожалению, продолжение «красной» зоны еще на одну неделю», — сообщил Марцинкив.

Так, в последние дни в Ивано-Франковске фиксировалось меньше летальных случаев, а за вчерашние сутки — ни одного.

«Сегодня вечером должна быть областная комиссия. Однако, мы приняли внутреннее решение, чтобы с понедельника поэтапно открывать детские сады и начальные классы», — сказал мэр.

Также, областная комиссия может принять решение об ослаблениях для бизнеса в городе.

В случае, если решение о снятии части ограничений будет одобрено, Ивано-Франковск станет первым из городов «красной» зоны, который смягчит их в рамках текущего адаптивного карантина.

Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзалізниця» не планирует ограничивать посадку или высадку пассажиров на поезда во всех «красных» зонах карантина.

Также напомним, уже на следующей неделе более 50% регионов Украины могут оказаться в «красной» карантинной зоне, и правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.