Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что Россия расширит агрессию, ведь не рассматривает Украину как отдельное государство.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

По его словам, Украина должна быть готова ко всему:

«Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию».

В связи с этим, считает он, Россия может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям:

«Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткое. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого».

Ранее Кравчук сообщал, что Украина планирует серьезно ужесточить ответственность за снайперский огонь, который открывают боевики на оккупированном Донбассе.

Накануне кадры уничтожения позиций батальона российских террористов «Восток» на Донбассе показала боевая группа К-2 54 ОМБр ВСУ.