Каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе старше 70 лет, умирает от болезни. В то же время, самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет — болезни сердца и онкология.

Подробности сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Так, на сегодняшний день, COVID-19 добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.

«В возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима», — указано в сообщении.

Украинцы старше 70 лет, составляют примерно десятую часть всех подтвержденных случаев, при этом летальность в этой группе составляет 10%.Основными причинами смерти в этой группе являются:

Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) — 61,2% в структуре всех смертей;

Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) — 17%;

Злокачественные образования (онкозаболевание) — 9,3%;

Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) — 5,1%.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы поддерживают введение локдауна, если ситуация с COVID-19 продолжит ухудшаться.

Тем временем, в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили свыше 174 тысяч человек, а вторую придется ждать три месяца. Минздрав решил увеличить интервал между прививками согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения.