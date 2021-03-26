В последнее воскресенье марта Украина вновь переходит на летнее время. В 2021 году это произойдет в ночь с 27 на 28 марта. В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. В этот день украинцы встанут и лягут на 60 минут раньше, чем обычно. В электронных устройствах ручного перевода делать нет необходимости, он пройдет автоматически, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на kontrakty. Общественный транспорт 28 марта 2018 будет курсировать по графику, а пассажиров поездов и самолетов предупреждают о том, что необходимо учитывать переход на летнее время уже ночью 28 марта. Переход с зимнего на летнее время и наоборот проводится в Украине с 1981 года. Временной переход проводят в сотни стран, но в 60% государств подобного не делают. В мире, и в нашей стране в частности, неоднократно рассматривалась возможность отказа от перевода часов. Предполагалось, что это будет сделано в 2012-м, но вопрос на законодательном уровне не рассматривали. Известно, что против отмены выступали жители западных регионов, которые вынуждены вставать и приходить домой в полной темноте. В феврале 2018 Европарламент вносил предложение об отказе перевода времени на рассмотрение Еврокомиссии, но — безрезультатно. Последней страной, которая отказалась от летнего / зимнего времени была Турция. Среди европейских стран останутся во втором часовом поясе Исландия, Беларусь, а также Россия. В РФ отказались от сезонного перевода часов четыре года назад. Кроме жителей федерации не перешедшие на летнее время в Крыму и оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Также мы писали о том, что на сайте официального представительства президента появилась петиция относительно появления в стране собственного украинского времени . Добавим, для большинства людей ранний подъем — настоящее наказание. Даже соблюдение правила «7-8 часов для полноценного сна» не работает зимой и люди просыпаются в напряжении, испытывая страшную сонливость.