Украинская сторона девять раз пыталась остановить обстрел возле Шумов на Донбассе, в результате которого погибли четверо военных.
Как заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, действия боевиков были «провокацией в чистом виде», передает НАШ.
«Провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло, потому что, по предварительным данным, наша сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные», — утверждает Арестович.
Сегодня, 26 марта, пророссийские террористы устроили минометный обстрел на Донбассе, в результате которого погибли четыре воина Вооруженных сил Украины, а еще двое получили ранения.
Как мы уже рассказывали ранее, РФ активно переправляет на оккупированные территории Донбасса своих кадровых военных. Переброску российских военных проводят под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.