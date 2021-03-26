Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.

Такое заявление в интервью НВ предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская «империя». Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы и всех стран, которые в окружении Российской Федерации», – отметил Данилов.

Данилова возмущает, что Россия не заниматься своими внутренними делами, а «сует нос в другие страны».

«Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком. Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в той защите, или нет», – резюмировал Данилов.

Ранее Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что Россия расширит агрессию, ведь не рассматривает Украину как отдельное государство.

Накануне Кравчук сообщал, что Украина планирует серьезно ужесточить ответственность за снайперский огонь, который открывают боевики на оккупированном Донбассе.