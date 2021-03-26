Российская Федерация активно переправляет на оккупированные территории Донбасса своих кадровых военных. Переброску российских военных проводят под прикрытием мероприятий боевой подготовки боевиков.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, командование ВС РФ в течение недели распространяло заявления о проведении боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.

«Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей первого и второго армейских корпусов», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина планирует серьезно ужесточить ответственность за снайперский огонь, который открывают боевики на оккупированном Донбассе.

А секретарь СНБО напомнил, что Россия выбрала для своей оккупационной стратегии языковой вопрос, следовательно, Украине нельзя забывать, чем для нее может обернуться эта проблема.