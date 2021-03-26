Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко сообщил о получении подозрения, в деле о создании ЧВК, к организации которой он якобы причастен.

Об этом экс-политик написал на своей странице в Facebook в пятницу, 26 марта.

«Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины», — пишет Семенченко.

Семенченко добавил, что суд назначен на в 17:00 26 марта в Печерском суде Киева.

«Будет моя жена, мои дети и те собратья кто уже не на фронте и еще на свободе. Какое бы ни было решение суда — я готов», — отметил экс-нардеп.

«Семенченко торжественно сообщил, что получил подозрение в создании «незаконного вооружённого формирования по борьбе с ЧВК Вагнер в Сирии и Ираке». То есть, в отличие от Шевченко, наличие ЧВК он не отрицает. Но делает упор, что она создавалась, как водится, для борьбы с Россией», — комментирует пидозру «Политика страны».

Как мы уже рассказывали ранее, СБУ разоблачила и прекратила деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования (так называемой «частной военной компании»), деятельность которого была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.

Так, на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые «фактически возглавляли различные направления этой ЧВК».