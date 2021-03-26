Вспышка коронавируса в Украине продлится до середины апреля.

Свой прогноз в эфире ток-шоу «Право на владу» озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что сейчас в «желтой» зоне карантина находится только Херсонская область, остальные регионы – в «оранжевой» или «красной».

Больше всего загружены койки в Киеве (показатель загруженности составляет 80%).

Ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, по его словам, стабилизировалась — наблюдается уменьшение количества госпитализаций:

«Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на «желтый» уровень эпидбезопасности».

В Коломые (Ивано-Франковская область) женщина пойдет под суд за распространение в Facebook фейков о вакцине от коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости — 18 132 новых случая COVID-19. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.