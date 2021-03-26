Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения «агента НАБУ» Евгению Шевченко, которого вместе с бывшим народным депутатом Семеном Семенченко подозревают в создания незаконного вооруженного формирования.
Он отправлен под стражу на два месяца, с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, передают «Ґрати».
Шевченко взяли под стражу сразу в зале суда. Он отметил, что денег на залог у него нет, однако, возможно, помогут друзья.
Защита Шевченко заявила, что подаст апелляцию на решение суда.
«Суд учел риски, что Шевченко может скрываться от суда и следствия, влиять на свидетелей и подозреваемых по этому делу, уничтожать улики и влиять на следствие и суд», – заявили в суде.
Также суд скоро должен избрать меру пресечения также в отношении Семенченко, которому ранее Служба безопасности Украины объявила подозрение.
Как мы уже рассказывали ранее, СБУ разоблачила и прекратила деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования (так называемой «частной военной компании»), деятельность которого была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.
Так, на первом этапе расследования было объявлено шесть подозрений основным фигурантам дела, которые «фактически возглавляли различные направления этой ЧВК».