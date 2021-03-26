В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 26 марта.

Осадки практически прекратились, сегодня дожди со снегом вероятны только на крайнем юге и местами на востоке. На остальной территории страны покажется солнце.

Температура воздухе будет в районе 6-10 тепла. Только в Крыму, а также в Запорожской, Донецкой и Луганской областях максимум 7 тепла.

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова говорит, что погода в Украине в начале апреля порадует теплом и солнцем, но весна еще не вступит в свои права — со второй половины месяца возможны заморозки.