Поставщики газа в Украине, начиная с 1 апреля, смогут устанавливать любые цены на голубое топливо, без ограничения Кабмина.

В связи с этим, несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

Так, Нафтогаз оставил цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просить и компания «Галнафтогаз».

Поставщики «Эру Людям» и «Эру Трейдинг» обнародовали ценник в 6,75 грн за кубометр. По 6,88 грн за кубометр продавать «ЭВОДА ТРЕЙД» КП «Луцкводоканал».

Множество региональных поставщиков газа, озвучили цену в 6,99 грн за куб.

А несколько компаний обнародовали гораздо более высокие цены. В частности, поставщик «Маргаз» дал цену 8,25, а «Азовгаз» – 8,85 грн за кубометр.

Напомним, в Украине уже 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы с 1 мая должны перейти на годовые тарифы на газ. С учетом ситуации на рынке, стоимость кубометра может колебаться около отметки в 8 грн за кубометр (на данный момент 6,99 грн).

Тем временем, глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отрицательно ответил на вопрос журналистов, не будет ли пересмотра контракта на транзит с Украиной.