В Коломые (Ивано-Франковская область) женщина пойдет под суд за распространение в Facebook фейков о вакцине от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.

«Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, это могло вызвать панику среди населения», — говорится в протоколе об административном правонарушении.

Судебное заседание по этому делу назначено на четверг, 8 апреля.

Как сообщалось ранее, в Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости — 18 132 новых случая COVID-19. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac, которую производит компания Sinovac. Она в шприц-дозах, то есть в упаковке инъекция для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов.