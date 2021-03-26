Украину в ближайшие несколько недель ожидает пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

Подробности озвучил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

«Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в «красную» зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав — на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии», — отметил парламентарий.

На сегодняшний день, показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме только в четырех областях — Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

А еще 25 марта, показатель госпитализации был в норме в шести областях.

В то же время, «красная зона» карантина расширилась на еще две области — Черкасскую и Николаевскую.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости — 18 132 новых случая COVID-19. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины. В частности, заболели 923 ребенка и 435 медработников.

Также было установлено, что каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе старше 70 лет, умирает от вируса.