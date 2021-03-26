Постановление Кабинета министров, согласно которому все медицинские работники получали доплаты от 1 000 до 4 000 гривен, перестало действовать еще 31 декабря, уже три месяца врачи получают мизерные оклады. В таких условиях они должны бороться за жизни украинцев в свете новой вспышки COVID-19. Напомним, в Украине установлен новый рекорд по суточной заболеваемости — 18 132 новых случая COVID-19. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии.

Об этом пишет «Обозреватель».

Ранее младшему медицинскому персоналу доплачивали почти 1000 гривен, среднему – около 2500, а врачам 3500-4000 грн.

«Теперь мы остались на голом окладе. За январь я получила 4700 грн, за февраль 4500. И как можно выжить на эти деньги?» – рассказывает медсестра Сумской клинической больницы №4 Юлия Витковская.

В самой больнице №4 заместитель директора по экономическим вопросам Юлия Педенко пояснила, что деньги, которые ранее тратились только на доплаты медикам, к ним пришли уже дважды – за январь и за февраль. И распоряжаться ими может директор.

«Теперь в документах они называются «переходное финансовое обеспечение». То есть мы их можем, конечно, потратить на выплату людям. Но также они могут пойти на ремонты, улучшение материального обеспечения больницы. Например, часть этих денег мы уже потратили на закупку компьютерной техники. У больницы же достаточно разных потребностей. Мы еще не знаем, какие пакеты НСЗУ даст нам с 1 апреля, возможно, эти деньги понадобятся. Поэтому мы их пока придерживаем», — рассказала Педенко.

Конечно, сотрудников больницы такое положение дел не устраивает, они увольняются. «У нас и так не хватает санитарок, медсестер, то теперь уволятся последние. Думаю, директор этого и ждет. Но выжить на такие копейки невозможно», – рассказывает одна из медсестер.

Издание отмечает, с начала 2020 года 66 тысяч медицинских сотрудников покинули Украину в поисках более выгодной работы за рубежом. Еще 5 тысяч врачей и 34 тысячи медиков среднего звена уволились.

А по данным ежегодного отчета Центра Разумкова, в польское агентство по трудоустройству подали заявки 2 тысячи украинских врачей и 3 тысячи медсестер.

Напомним, народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин считает, что врачей, которые отказались от вакцинации препаратом CoviShield, нужно увольнять.

В Черновцах у провизора аптеки, который 24 марта умер от инсульта, обнаружили коронавирус. COVID-19 также подтвердили у двух его коллег, с которыми он ранее вакцинировался.