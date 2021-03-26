В Министерстве иностранных дел России отреагировали на санкции Украины против российских компаний.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвала профильные международные организации отреагировать на новые санкции Украины в отношении РФ:

«Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова».

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний из России, среди которых множество интернет-изданий. Так, отныне запрещена деятельность медиа-холдинга «Россия сегодня». Под санкции попали юридические лица, с которыми связаны интернет-издания: «ТАСС», «Лента.ру», «Газета.ру», «Russia Today», «Украина.ру».

Ранее Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые предали Украину. В частности, ряд санкций были введены в отношении президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.