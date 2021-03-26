В Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac от компании Sinovac.

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, вакцина в шприц-дозах, то есть в упаковке инъекция для одного человека. Это, как говорят чиновники, сильно упрощает ситуацию, ведь не нужно собирать пациентов.

Также сообщалось, что вакцину производит компания Sinovac Biotech (основана в 1999 году). Сейчас она является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы).

CoronaVac используют в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии.

Всего Украина заказала 1,915 млн вакцин. В первой партии 200 тысяч доз.

«Сегодня» пишет, что CoronaVac является инактивированной цельноклеточной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Инактивированную вакцину получают из убитого вируса, который полностью обезвреживается, но сохраняет все свои имуногенные свойства. Так, в цельноклеточных (или цельновирионных) вакцинах вирусы либо замораживают, либо обрабатывают химическими веществами.

CoronaVac вкалывают внутримышечно. Вакцина вызывает быструю иммунную реакцию, однако уровень вырабатываемых ею антител значительно ниже, чем у людей, переболевших COVID-19. Это характерно для всех инактивированных вакцин.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эффективность вакцины превышает 70%. В то же время, по данным бразильского Института Бутантан, общая эффективность CoronaVac составляет 50,38%.

Позже в компании «Лекхим» заявили, что испытания в Турции показали значительно более высокий результат – 83,5%. Кроме того, эта вакцина предупредила тяжелые формы течения заболевания и госпитализацию в 100% случаев.

На данный момент три фазы клинических испытаний CoronaVac прошла в Индонезии (эффективность 97%) и Турции (эффективность 83,5%).

Испытания вакцины в Бразилии затянулись из-за того, что в ноябре их пришлось заморозить на несколько недель. Как сообщалось официально, «по причине серьезного побочного эффекта». Позднее стало известно, что скончался один из 150 добровольцев. Тело 33-летнего мужчины было найдено 8 ноября в ванной комнате, рядом валялся шприц и капсулы из-под лекарств. Однако позже выяснилось, что это было самоубийство.

В Sinovac Biotech уверяют, что в стабильном состоянии вакцина может храниться до трех лет.

Первой страной, которая получила вакцину CoronaVac, стала Индонезия. 6 декабря в Джакарту отправилась первая партия в количестве 1,2 миллиона доз. Среди стран, заключивших контракты с Sinovac Biotech на поставку вакцины, — Бразилия, Боливия, Чили, Гонконг, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Турция.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакциной Sinovac, в первую очередь, будут прививать пожилых людей и тех, кто за ними присматривает. Как только препарат пройдет контроль, его передадут мобильным бригадам.