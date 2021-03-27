Американский ученый, бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что Covid-19 мог появиться в лаборатории города Ухань в Китае. Об этом он рассказал в интервью CNN. «Сейчас я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятный источник этого патогена в Ухане была лаборатория, откуда он вырвался», — сказал Редфилдт Он считает, что распространение вируса началось в сентябре 2019 года. При этом он отметил, что это его собственное мнение, которое ему теперь ему позволено высказать. Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения отказались от версии его происхождения в результате утечки из лаборатории. Также в ВОЗ назвали новую причину, которая могла спровоцировать появление коронавируса нового типа. Они предположили, что на образование Covid-19 могла повлиять торговля животными в Китае. Добавим, что ВОЗ на этой неделе назовет животное, от которого ковид перешел к человеку. Сейчас существуют различные версии происхождения этого коронавируса. В частности, некоторые ученые предполагают, что распространение болезни началось восемь лет назад. Напомним, 11 марта 2020 года, более года назад ВОЗ объявила о начале пандемии Covid-19. Недавно эксперты ВОЗ заявили, что масштаб пандемии коронавируса в Вухане был больше, чем считалось. Ранее международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предполагает, что Covid-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ушастик к первым зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавируса может быть не Ушастик. Сейчас в мире распространяется несколько видов новых штаммов коронавируса, среди которых мутировавший Covid из Британии, ЮАР, Бразилии и Японии. При этом в ВОЗ заявили, что география новых штаммов коронавируса расширилась. Только «британский» Covid обнаружили уже в 86 странах.