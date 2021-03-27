Закон был опубликован в издании «Голос Украины» и будет действовать в течение четырех лет. С сегодняшнего дня производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Известно, что медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкции. Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством. Добавим, что 17 марта Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов коронавируса. Они будут подтверждать наличие прививки, негативного теста или антител после перенесенного заражения Covid-19. Такой сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. По информации СМИ, Соvid-паспорта, вероятно, будут включать информацию о вакцинации, выздоровление от коронавируса, а также записи о негативных ПЦР-тесты путешественников. Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Украина быстро введет необходимые паспорта вакцинации в соответствии с требованиями, которые будут приняты в мире.