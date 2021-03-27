Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac. Об этом сообщил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес, передает BBC Brasil. Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае планируется начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата. В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже потом к нему будет открыт доступ для других государств. Однако производители рассчитывают, что разработанная в Бразилии вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира. Испытания препарата на животных прошли успешно. Он будет стоить меньше по сравнению с имеющимися вакцинами. Есть вероятность, что для успешной вакцинации против Covid-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac. Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины от Covid-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Как сообщал глава Минздрава Максим Степанов, первая партия китайской вакцины Sinovac составляет 200 000 доз. Вакцина еще предстоит пройти лабораторный контроль. Это займет около 10 дней. Дипломаты посольства Украины в КНР сообщали, что отправлена первая партия из заявленных Украины 1,9 миллиона доз. «Вакцина, которая была зарегистрирована в Украине, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив свою эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии», — рассказали в посольстве. В общем группа компаний «Лекхим» планирует поставить в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac, в частности 1900000 доз во исполнение договора с ГП «Медзакупивли Украины». Вакцина от Covid-19 производства Sinovac Biotech будет использоваться для прививки маломобильных граждан

Читайте также: