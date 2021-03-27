В субботу, 27 марта 2021, белорусская оппозиция снова попытается вывести людей в центр города Минска. Тех, кто выступает против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, и стремится демократических преобразований, просят собраться в 14:00 на площади Якуба Коласа и на прилегающих улицах. Об этом сообщается на основных телеграмм каналах Беларуси. «Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году», — отмечает, в частности, канал Nexta TV. В свою очередь, инициатива оппозиционно настроенных белорусских силовиков BY-POL просит «бывших силовиков, офицеров и военных пенсионеров помочь в охране правопорядка и не допустить провокаций, а также защитить безоружных людей в случае применения агрессии». Как сообщалось ранее, в четверг, 18 марта, Миссии Евросоюза и США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановськои о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией при международном посредничестве. Напомним, в воскресенье, 21 марта, в Минске задержан лидер Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игоря Борисова. Причина задержания политика пока неизвестна. Перед задержанием Игорь Борисов обратился за разрешением на проведение митинга. Как сообщалось, представители белорусской общины в Украине и неравнодушные украинцы провели в воскресенье, 21 марта в центре Киева акцию солидарности с белорусским народом по случаю годовщины провозглашения Белорусской народной республики. В мероприятии на Майдане Независимости приняли участие несколько десятков человек.