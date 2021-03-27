Бывшая переводчица Пентагона Мариам Томпсон призналась в попытке передать ливанской военизированной шиитской движения «Хезболла» сведения об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило министерство юстиции США. Как пояснили в ведомстве, в январе после гибели Сулеймани с Томпсон, которая работала на неназванной базе Пентагона за рубежом, связался неизвестный, представившийся представителем «Хезболлы» и попросил о содействии. Вероятно, он был информатором американских спецслужб. По его просьбе переводчица смогла получила доступ к данным не менее о 10 источников американской разведки, включая их имена, фотографии и отчеты. После передачи информации своим контактному лицу она была приглашена на встречу с военным командиром «Хезболлы». В конечном итоге Томпсон был арестован 27 февраля 2020. Отмечается, что женщине грозит пожизненное заключение, несмотря на то что она признала себя виновной. Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 через налет американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за рубежом. В 2019 Вашингтон признал КСИР террористической группировкой. В Пентагоне после убийства генерала заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Минюст США назвал это убийство легитимным, признав его самообороной.