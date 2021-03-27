Сегодня, в ночь с 27 на 28 марта в Украине снова будут переводить стрелки на летнее время. Переход времени осуществится с субботы на воскресенье с 3:00 на 4:00 по киевскому времени. Соответственно, с воскресенья все жители страны будут спать на час меньше. Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на " Украинские новости ". В Украине переходят на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября. Осенью двигают стрелки на час назад, а весной — наоборот. Практически на всех электронных устройствах перевода времени на час назад / вперед проходит автоматически, без участия устройств. Однако механические часы нужно не забыть перевести, и, если их в доме несколько проверить, все ли они показывают одинаковое время. Чтобы успешно приучить свой "внутренние часы" к изменениям заранее, нужно делать это плавно. За две недели до перехода на летнее время следует начинать ложиться спать на 10-15 минут раньше, также и просыпаться каждое утро раньше. Это поможет организму не потерять час сна мгновенно, а постепенно изменит зимнюю привычку спать дольше. Также стоит отказаться от употребления жирной пищи и алкоголя, напитков, содержащих кофеин. Если не удалось подготовить организм заранее, нужно помочь ему в первые дни после перевода стрелок пережить "стресс". Для этого нужно избегать стрессовых ситуаций на работе, с друзьями и в семье: не конфликтовать ни с кем, чтобы не расшатывать нервы, тем самым лишая себя спокойного сна. Стоит уменьшить и физические нагрузки хотя бы на некоторое время, чтобы не перезагружать организм, что может сказаться на самочувствии. Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта. Также мы писали о том, что на сайте официального представительства президента появилась петиция относительно появления в стране собственного украинского времени .