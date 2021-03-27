Соцсеть Facebook решила заморозить страницу венесуэльского президента Николаса Мадуро — он продвигал лекарства, которые якобы могут вылечить Covid-19. Об этом рассказал представитель Facebook, сообщает Reuters. «Мы придерживаемся указаний ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), согласно которым пока не существует лекарств для лечения вируса. За неоднократных нарушений наших правил мы также замораживаем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения », — сказал представитель Facebook. Ранее Мадуро описывал «Карвативир» — тимьяновый раствор, который якобы нейтрализует коронавирус без побочных эффектов. Мадуро утверждал, что «Карвативир» может применяться профилактически и терапевтически против коронавируса. Facebook скрыл видео, в котором Мадуро продвигает лекарства, поскольку оно нарушает политику о «ложные утверждения» о коронавируса, в том числе «что-то может гарантировать избежание заражения Covid-19 или может гарантировать выздоровление от Covid-19». Отмечается, что администраторов страницы Мадуро сообщили о нарушениях. Аккаунт Мадуро в Instagram, принадлежащий Facebook, не пострадает. Напомним, президент Венесуэлы сделал прививку вакциной «Спутник V» и заговорил по-русски.