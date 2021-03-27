За прошедшие сутки 26 марта в Украине выявлено 17424 новых больных Covid-19. В частности, заболели 752 ребенок и 420 медработника. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также министр отметил, что вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 4747 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 290 пациента. По данным Минздрава вчера выздоровели 7124 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 123500 (в частности методом ПЦР — 55500, методом ИФА — 22470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45530). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1632131 человек;

выздоровели — 1297282 лица;

летальных случаев — 31751;

проведения ПЦР-тестов — 7945044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г.. Киев (1226).

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 18132 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. Вчера 7138 человек выздоровели, а 326 — умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали 4826 пациентов с подозрением или диагнозом Covid-19. За прошедшие сутки заболели 923 ребенка и 435 медицинских работников.