Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прошлом году получил 534 тыс. Грн зарплаты и миллионные доходы. Декларацию опубликован на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции. В декларации Петрашко указал квартиру в Киеве площадью 89,6 квадратных метров, которая принадлежит жене министра Светлане и двум его сыновьям — Максиму и Матвею. Министр также владеет гаражом площадью 11 кв. м в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове, совладельцем которого указан Петрашко Мирослав Викторович. Он также большой дом под Киевом на более 400 кв. метров и 1,5 га земли. Жена министра также является совладелицей квартиры (33,3%) площадью 109,1 кв. м в России (33,34% принадлежат Артуру Позднякову, 33,3% — Анжелике Поздняковой). Министр обладает паркомест в Киеве площадью 10,8 кв. м. Также он вместе с женой и сыновьями обладают жилым домом площадью 409,2 кв. м в селе Романков Обуховского района Киевской области, где жена Петрашко владеет земельным участком площадью 0,15 га. Петрашко также задекларировал часы швейцарского бренда Vacheron Constantin и ювелирные украшения жены торговой марки Chopard (кольцо, серьги, подвеску с драгоценными камнями и кулон). При этом стоимость этих изделий не указано. Также в его собственности есть автомобиль Suzuki Vitara S 2016 стоимостью 673 000 гривен, Range Rover Sport 2017 почти за 2600000 гривен, а также Toyota Land Cruiser 200 почти за 2300000 гривен. По месту предыдущей работы Петрашко заработал почти 6100000 грн, а в министерстве — 534 тыс. Грн. На счетах в банках США имеет почти $ 828 000, в том числе $ 827,75 тыс. В банке Morgan Stanley и на $ 193 в него открыт совместный с женой счет в Citibank. Петрашко имеет счета в ПУМБ (2050000 грн), Укргазбанка (31222 грн и $ 902), Сбербанка (70557 грн). В ПриватБанке держит 36166 грн, а его жена — 17 256 грн соответственно. Также министр экономики задекларировал $ 510 000 и 2350000 грн наличными, а его жена — $ 395 000 и 1400000 грн наличных. Согласно декларации, ценных бумаг в собственности Игоря Петрашко и его семьи нет.