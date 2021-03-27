Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение 25 марта зафиксировала на востоке Украины почти 500 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете наблюдателей, обнародованном 26 марта. 493 нарушения зафиксировали в Донецкой области, в основном это выстрелы и очереди из стрелкового оружия. «Большинство нарушений — выстрелы и очереди из стрелкового оружия. За предыдущий отчетный период (24 марта — ред.) В Донецкой области зафиксировано 89 таких нарушений », — говорится в отчете. В Луганской области СММ зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. На участках, где продолжалось обслуживание или ремонт важных объектов гражданской инфраструктуры, СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения. В то же время миссия отмечает, что ее свободу передвижения по-прежнему ограничивали боевики. Напомним, 26 марта с начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта шумы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Среди погибших — житель Каменец-Подольского подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Коваль. Зеленский выразил соболезнования родным четырех военных, погибших на Донбассе. «Европейская Солидарность» требует заседание СНБО относительно обострения на Донбассе.