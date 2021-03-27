С 1 апреля цены на голубое топливо снова формирует рынок. Как сообщал «Главком», предельная цена (6,99 грн за куб), которую правительства ввел с 1 февраля, прекратила свое действие 31 марта. В результате, в апреле всего газ подорожал в ООО «Азовгаз» (Днипропетрвоська обл.) — цена выросла до 8,85 грн за кубометр (с НДС и без стоимости услуги за распределение), то есть кубометр газа подорожал на 1,86 грн по сравнению с прошлым месяцем. Еще две компании также существенно подняли цену ООО «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» — до 8,3 грн; ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания» — до 8,27 грн за кубометр (с НДС и без стоимости услуги за распределение). Однако большинство поставщиков газа не решились резко менять свои ценовые предложения на апрель. Показатели не существенно изменились по сравнению с мартом. Ценовые предложения большинства облгаззбутив на апрель почти не отличаются от мартовских — 6,99 грн / куб.м. Всего, по состоянию на вечер 26 марта предложенные поставщиками цены колеблются в пределах 6,75 — 8,85 грн / куб. м (с НДС и без стоимости услуги за распределение, то есть доставки).
Лучшее предложение на апрель — 6,75 грн / куб. м предложила на апрель компания ERU Трейдинг. Немного более высокую цену предлагает газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины»: компания на апрель сохранила для своих бытовых клиентов тариф на газ в размене 6,86 грн / куб. м (с НДС, без стоимости распределения (доставки). Поставщик последней надежды — ГП «Нафтогаз Украины» в апреле будет продавать газ по 6,99 грн за кубометр (в марте тоже 6,99 грн). Однако на вечер 26 марта, вопреки требованиям законодательства, не все компании обнародовали свои ценовые предложения.
Кстати, цены на газ на европейских хабах в марте значительно подскочили вверх, но в последнюю неделю начали снижаться: 26 марта на хабе TTF газ продавали по 9,137 грн за куб. На украинском энергетической бирже цена газа — 7,7 грн за куб, то есть на рынке цена выше, чем предложенные поставщиками цены населению. Из собственных источников «Главкома» известно, что представители правительства прилагали усилия, чтобы ведущие поставщики в апреле предлагать населению цены ниже рыночных.
Наталья Прудка, для «Главкома»
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