С 1 апреля цены на голубое топливо снова формирует рынок. Как сообщал «Главком», предельная цена (6,99 грн за куб), которую правительства ввел с 1 февраля, прекратила свое действие 31 марта. В результате, в апреле всего газ подорожал в ООО «Азовгаз» (Днипропетрвоська обл.) — цена выросла до 8,85 грн за кубометр (с НДС и без стоимости услуги за распределение), то есть кубометр газа подорожал на 1,86 грн по сравнению с прошлым месяцем. Еще две компании также существенно подняли цену ООО «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» — до 8,3 грн; ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания» — до 8,27 грн за кубометр (с НДС и без стоимости услуги за распределение). Однако большинство поставщиков газа не решились резко менять свои ценовые предложения на апрель. Показатели не существенно изменились по сравнению с мартом. Ценовые предложения большинства облгаззбутив на апрель почти не отличаются от мартовских — 6,99 грн / куб.м. Всего, по состоянию на вечер 26 марта предложенные поставщиками цены колеблются в пределах 6,75 — 8,85 грн / куб. м (с НДС и без стоимости услуги за распределение, то есть доставки).

Всего в Украине 12500000 бытовых потребителей газа. 70% из них обслуживают облгаззбуты (Региональной газовой компанией Дмитрия Фирташа) — это более 9 млн домохозяйств.

Лучшее предложение на апрель — 6,75 грн / куб. м предложила на апрель компания ERU Трейдинг. Немного более высокую цену предлагает газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины»: компания на апрель сохранила для своих бытовых клиентов тариф на газ в размене 6,86 грн / куб. м (с НДС, без стоимости распределения (доставки). Поставщик последней надежды — ГП «Нафтогаз Украины» в апреле будет продавать газ по 6,99 грн за кубометр (в марте тоже 6,99 грн). Однако на вечер 26 марта, вопреки требованиям законодательства, не все компании обнародовали свои ценовые предложения.

Тарифы поставщиков природного газа для бытовых потребителей

После запуска с 1 августа 2020 розничного рынка газа цены определяет сам поставщик. Сегодня в Украине насчитывается более 50 поставщиков и домохозяйства могут заключить договор с любым из них.

Кстати, цены на газ на европейских хабах в марте значительно подскочили вверх, но в последнюю неделю начали снижаться: 26 марта на хабе TTF газ продавали по 9,137 грн за куб. На украинском энергетической бирже цена газа — 7,7 грн за куб, то есть на рынке цена выше, чем предложенные поставщиками цены населению. Из собственных источников «Главкома» известно, что представители правительства прилагали усилия, чтобы ведущие поставщики в апреле предлагать населению цены ниже рыночных.

Приведенная стоимость природного газа на европейских хабах к границе Украины с НДС

Приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины без НДС

Цена на газ с 1 апреля снова формируется на рыночных принципах. Напомним, постановлением Кабинета министров от 18 января 2021 № 25 с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021, была введена предельная цена на газ — 6,99 грн / куб. м (с НДС, без стоимости распределения). Постановление было принято после того, как с 1 января 2021 газоснабжающие компании Украины резко подняли цену на газ для населения — до 10-11 грн за кубометр. Поэтому украинцы во всех регионах восстали против таких цен. Итак, действие фиксированного тарифа на газ по 6,99 гривны заканчивается в марте. Уже в апреле Украинские обещают представить годовой тариф на газ, будет неизменным в течение года — с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего года).

Наталья Прудка, для «Главкома»

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