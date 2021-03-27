В воскресенье, 28 марта, в Украине состоится переход на летнее время — часы в 03:00 утра нужно будет перевести на час вперед. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. Так, перевод времени на летнее осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509. "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Как подготовиться к переводу часов

Медики предупреждают, что перевод часов может негативно сказаться на состоянии здоровья, в частности, спровоцировать обострение хронических болезней. В связи с этим эксперты советуют начинать адаптацию к летнему времени хотя бы за неделю до перевода часов. Среди негативных последствий, вызванных переводом часов, — усталость, повышенное давление и головную боль, поэтому стоит в эти дни больше внимания уделять здоровью, правильному питанию, прогулкам на свежем воздухе и отдыха.

Отменят перевода часов в Украине и ЕС

Как известно, в Украине уже предлагали отменить переход на летнее время за негативного влияния на состояние здоровья. В то же время во вторник, 26 марта, Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 . После отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе находится. Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, переход на летнее время в Украине уже более 20 лет осуществляется в последнее воскресенье марта.