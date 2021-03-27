С начала суток субботы оккупанты в районе ООС осуществили один обстрел украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем. Потерь среди украинских защитников от начала текущих суток нет. В то же время за прошедшие сутки в результате обстрелов погибли четыре военных и двое получили ранения. Всего 26 марта было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В том же направлении, в пригороде поселка майорских, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российско-оккупационные войска вели обстрел из стрелкового оружия в направлении позиций Вооруженных Сил Украины вблизи Верхнеторецком. В Минобороны сообщили, что российские наемники грубо проигнорировали запросы украинской стороны на тишину, продолжив обстрел ее позиций. Кроме того, в медиапространстве наемниками традиционно распространялись циничные заявления о событиях в районе Шумел, тиражировались фейки и манипуляции.