Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва признан лучшим наставником у себя в стране. Он бывал в Одессе и Донецке и хорошо знаком с кадровым потенциалом и возможностями командной игры сборной Украины. В отборочной кампании ЧМ-2022 его команда в первом туре сыграла вничью с сборной Боснии и Герцеговины (2: 2) и также мечтает попасть в финал в Катаре. 28 марта в втором туре отбора Украина примет Финляндию на НСК «Олимпийский». «Мы, как и сборная Украины, вышли на Евро-2020. Одну мечту осуществили, — говорит Маркку Канерва. — Команда стала более уверенной в своих силах, вырос статус футбола в стране. Мы сделали это вместе. Но, забив 10 голов, Теему Пукки, безусловно, сыграл решающую роль, как и наш вратарь Лукас Градецкий. Выделю и Глена Камару, который сыграл практически во всех матчах отборочного цикла. Сейчас у нас сложная группа. Конечно, Франция как действующий чемпион мира является безусловным фаворитом. Нам пока не ставили конкретных целей, но очевидно, что, несмотря на жесткую квалификационную группу, мы стремимся выйти в финальный турнир. Это будет сложно, но и соперникам с нами будет непросто ». Игра Украина — Финляндия начнется на НСК «Олимпийский» в 21:45.

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Что надо знать о отборочный турнир чемпионата мира по футболу и как попасть в финал