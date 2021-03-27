Об этом со ссылкой на одесское издание Думская.net. «Операторы« Байрактара »оттачивали навыки управления машинами в различных условиях оперативной обстановки», — отмечается в сообщении.

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, произведенный в Турции компанией Baykar Makina, совершил первый испытательный полет в августе 2014 года. В том же году впервые испытан и в боевых действиях против курдских формирований, а с 2016 года регулярно применяется для борьбы с курдскими повстанцами. Успешно использовался в ходе ливийской войны, в операции «Весенний щит» в Сирии, а также на фронте недавней армяно-азербайджанской войны.

В 2019 шесть комплектов беспилотников закупила Украина. Сумма контракта составила $ 69 млн. Машины передали в 383-ю бригаду дистанционно управляемых аппаратов. Министерство обороны Украины сообщало о намерении закупить еще несколько десятков «Байрактара» с локализацией производства на одном из украинских авиастроительных предприятий, однако пока эти планы не сбылись. Недавно украинские беспилотники удалось модернизировать — дальность действия «Байрактара» увеличилась с 150 км до 300 км. Напомним, Хомчак сообщил, когда Украина закупит турецкие беспилотники. Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закончили курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2.