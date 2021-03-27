В центре Луцка подростки избили мужчину, который попросил их выключить русский рэп. Об этом в Facebook сообщила депутат Луцкого городского совета Алла Жупанюк со ссылкой на слова потерпевшего. По словам мужчины, он в центре Луцка, на проспекте Свободы, сделал замечание подросткам, которые шли по улице с переносными музыкальными колонками, из которых звучал русский рэп. Он сказал парням, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Зато те начали дразнить мужчину и преследовать его. «Дерзкие подростки начали говорить, что я не имею права им запрещать. Я еще раз подчеркнул, что ничего им не запрещаю. Как себе знают — так пусть и живут. Тогда я просто пошел дальше, и буквально на первых же шагах меня настиг сильнейший удар в затылок », — говорится в заметке. Человек отбился от нападавших и с помощью прохожих задержал их. Также на место происшествия вызвали полицию. В Пресс-служба Нацполиции в Волынской области в комментарии ТСН.ua подтвердили, что полиция действительно получила вызов о нападении на проспекте Свободы. «Вчера около 20 часов в полицию поступило сообщение от 38-летнего жителя Луцка о том, что неизвестные лица на проспекте Свободы из-за конфликта нанесли ему телесные повреждения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленное легкое телесное повреждение. Полицейские сегодня устанавливают все обстоятельства произошедшего », — сказали в полиции.