В августе 2020 человек вывоз пострадавшую в багажнике своего автомобиля в лес, где ее изнасиловал Ленинский районный суд Тульской области приговорил бывшего участкового полиции к 4,5 годам колонии по делу о похищении и изнасиловании сотрудницы полиции. Об этом сообщили в пресс служба суда. «Приговором Ленинского районного суда Тульской области от 23 марта 2021 Намазов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима », — сказала собеседница агентства.

В конце августа 2020 года, в нерабочее время 27-летний старший лейтенант полиции вывоз 31-летнюю женщину, которая является дознавателем и капитаном полиции, в багажнике своего автомобиля в лес в районе села Прудная под Тулой, где ее изнасиловал.

Ранее было принято решение об увольнении полицейского со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Напомним, Федеральная власть Соединенных Штатов намерена восстановить в середине июля 2020 смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Казнь будет проводиться с использованием препарата, при приеме в больших дозах которого, смерть наступает от остановки дыхания.