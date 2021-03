В США за ввоз и контрабанду в страну поддельных препаратов против рака и гепатита С осуждены двое граждан Украины, 36-летнего Максима Ненадова и 34-летнего Владимира Николаенко. Об этом говорится в заявлении Минюста США. Как сообщается, в июле прошлого года они признали себя виновными, а Ненадов также признал себя виновным в ввозе в США препаратов с неверным маркировкой. Ненадова, владельца базирующейся в Украине компании «Здоровая нация», и его подчиненного Николаенко приговорен к 71-го и 33-х месяцев лишения свободы в федеральной тюрьме США. Ожидается, что по окончании срока наказания, будет рассматриваться вопрос депортации мужчин в Украину. Министерство юстиции США отмечает, что украинский задержали 30 апреля 2019 после того, как они прибыли в США из Украины для обсуждения будущих незаконных поставок медицинских препаратов. С тех пор они находятся под стражей. Как отмечал Минюст в июле 2020 года, правоохранители США провели ряд закупок поддельных или несогласованных лекарственных препаратов: препарата от рака Keytruda, онкологического продукта Abraxane и лекарств от гепатита С Epclusa. Сообщается, что американские правоохранители начали общаться с Ненадовим по поводу незаконной продажи препарата Keytruda в июне 2018 года.

Ukrainian Traffickers Sentenced for Trafficking in Counterfeit Cancer and Hepatitis Drugs https://t.co/Y5II8XLAzS — Justice Department (@TheJusticeDept) March 25, 2021