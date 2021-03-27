В последние выходные первого месяца весны, 27-28 марта, в Украине наконец придет потепление, однако в воскресенье большинство регионов накроют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Погода в Украине в субботу, 27 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. В большинстве областей Украины столбики термометров покажут +13 … + 15 градусов. Прохладнее будет на Юге Украины — до +10 … + 12 градусов. Однако осадков синоптики не прогнозируют. На Западной Украине первая половина дня будет ясной, но уже после обеда небо затянется облаками. В то же время осадков не будет. Температура воздуха + 13 … + 15 градусов. Такая же ситуация будет и в восточных регионах нашей страны. Столбики термометров покажут +10 … + 12 градусов. На севере Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Солнце то прятаться за облаками, то будет появляться снова. Температура воздуха составит всего +11 … + 13 градусов. На юге погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Столбики термометров максимально покажут +10 … + 12 градусов.

Прогноз погоды на 27 марта

В Киеве 27 марта также будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 0-2 ° тепла, днем 11-13 °. В воскресенье, 28 марта, в столице ночью осадков не ожидается, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем около 10 °.