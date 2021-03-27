Галицкий районный суд Львова в среду, 24 марта, вынес приговор 22-летнему стендаперови Владиславу Болотников, которого в сентябре 2020-го задержали в центре города в футболке с коммунистической символикой. Как информирует издание «Судебный репортер», суд назначил парню год ограничения свободы условно, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком. Болотникова признали виновным по ч.1 ст.436-1 УК — за публичное использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Согласно д сей статьи, обвиняемому грозило лишение свободы на срок до пяти лет. Однако суд назначил условное наказание, учитывая совершение нетяжкие преступления и то, что подсудимый является молодым человеком и положительно характеризуется по месту жительства. Прокурор в ходе дебатов просил два года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на испытательный срок один год. Напомним, в сентябре 2020 полиция открыла уголовное производство в отношении Владислава Болотникова из-за футболки с советской символикой. Парень находился на летней площадке паба в центре города в одежде с надписью «СССР» и изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом. Несколько прохожих заметили его и доставили в отделение полиции. На суде Болотников признал свою вину и сказал, что раскаивается. Также он заверил, что не имел намерения совершить преступление и пропагандировать тоталитарный режим. Его защитник доказывал, что нарушение было совершено на бытовом уровне.