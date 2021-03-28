Это были попытки израильтян в очередной раз выйти из политического тупика. Партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху завоевала больше всего мандатов на выборах в Кнессет XXIV созыва.

На момент написания статьи ситуация с распределением мандатов была такой: «Ликуд» — 30 мандатов, «Еш Атид" — 17, "ШАС" — 9, "кахоль-Лаван» — 8, «Яадут ха-Тора» — 7, «Авода »- 7,« Ямина »- 7,« НИИ »- 7,« Религиозный сионизм »- 6,« Раама »- 4.

Таким образом лагерь Нетаньяху получает 52 мандата: «Ликуд» — 30, «ШАС» — 9, «Яадут ха-Тора» — 7, «Религиозный сионизм» — 6. Лагерь изменений получает 51 мандат: «Еш Атид" — 17, " кахоль-Лаван »- 8,« Авода »- 7,« НИИ »- 7,« Тиква Хадаша »- 6,« МЕРЕЦ »- 6. Отдельно стоят те, кто не присоединился:" Раама »- 4,« Объединенный арабский список »- 6 и« Ямина »- 7.

И для того чтобы получить большинство в 61 голос, лагеря Нетаньяху будет недостаточно только поддержки «Яминово», но нужно также «Раама» во главе с Мансуром Аббасом.

Лагеря изменений нужны оба арабских списки, а также «Ямина». В таких условиях, как считают политические обозреватели, шансов на создание коалиции немного, тогда как шансы на пятке выборы только увеличиваются.

Таким образом от Нафтали Беннета ( «Ямина») и Мансура Аббаса ( «Раама») зависит, получит ли Нетаньяху возможность сформировать коалицию.

Хотя им нужно будет учитывать опыт Бени Ганц. Потому что тогда, с самого начала было очевидно, что хрупкий политический союз Биньямина Нетаньяху и его партии "Ликуд» и лидера левоцентристского альянса «кахоль Лаван» Бени Ганц абсолютно искусственным образованием, которое вряд ли будет долговечным, и его окончательно добила серия разногласий между этими ведущими политиками.

Нетаньяху и Ганцу так и не удалось достичь договоренностей относительно государственного бюджета в декабре прошлого года, что и привело к роспуску парламента и к новым выборам, хотя само правительство остался на месте.

Возможно, что Ганцу нужно было несколько лучше знать Нетаньяху, когда после третьих выборов, в апреле 2020 года, соперники объединили свои усилия для того, чтобы создать правительство Израиля, который проведет страну из-за пандемии. Ведь в планах Нетаньяху совершенно не входило, что после ротации в кабинете министров, намечалась на ноябрь 2021, Ганц займет кресло премьера, в котором Биби не видит никого кроме себя.

Собственно, эти и является главной причиной того, что партнеры по коалиции так и не смогли найти общий язык. Нетаньяху нужна была эта коалиция, чтобы еще на год продлить свое премьерство. Передавать власть кому-то другому он не собирался. Нетаньяху, в своей битве за бюджет, ставил далеко не экономические цели. Ему нужно было не допустить Бени Ганц в премьерское кресло и избежать ротации, и он этого добился.

Биби удалось здесь победить. Но, получив таким образом для себя новые досрочные выборы, он уже не сможет второй раз провернуть подобный «политический трюк». Никто не пойдет больше на формирование коалиции с ним на подобных условиях «ротации». Так что всегда можно обвинить своего политического партнера в нежелании идти на компромисс в отношении нескольких государственных назначений, а дальше коалиции наступает конец.

Мартовские выборы 2021 можно определить, как выборы доверия к Биньямина Нетаньяху. Необходимо признать, что будучи опытным политиком, он смог добиться того, что в день выборов 23 марта, полностью вакцинированы 50 процентов граждан Израиля и 69 процентов взрослого населения, старше 16 лет. А на фоне падения мировой экономики из короновирус, Израиль едва ли не единственный из развитых стран сумел сохранить свою экономику в достаточно приличном состоянии.

Сейчас есть все шансы, что Нетаньяху снова станет премьер-министром Израиля. Что будет означать, что «бибидиада» будет продолжаться. Все по сути оставаться, как и было, а израильтянам нужно будет снова готовиться к досрочным выборам в Кнессет. И это неизбежно.

Таким образом, можно сказать, что в этой стране зарождается новый вид политического правления — уникальная «демократическая диктатура». Когда одного и того же политика демократическим путем можно выдвигать на премьерский пост бесконечное количество раз. И с этим никто ничего сделать не сможет.

Схема удивительно проста. Биби достаточно поддержки электората, стабильно его поддерживает. Нетаньяху, при получении разными способами 61 мандата, формирует новое правительство. Когда это не удается, то происходят новые выборы, к которым он остается премьером. Если коалиция распадается, то опять таки, объявляются новые выборы в парламент, но премьер-министр остается неизменным. Все очень просто, ясно, а главное эффективно.

Хотя в этой «стабильности» и кроется ловушка. Это угроза, которая способна спровоцировать гражданский конфликт. Поскольку постоянные выборы не приносят никаких политических изменений.

Израильское общество таким образом разбито на два непримиримых политических лагеря. Первый все устраивает, потому, что они являются убежденными «нетаньягистамы». Второй хочет перемен, но они не способны выдвинуть лидера калибра Нетаньяху. Потому Биби политически на голову выше своих оппонентов. И как разорвать этот замкнутый круг?

Парадоксальность ситуации заключается в том, что от «вечного Нетаньяху» в Израиле многие уже очень устал. Но сегодня лучшего от Биби там нет. Он мегаполитик, который своим сверхдлинным пребыванием на вершине власти перекрыл многим другим возможность политического роста. И он никак не заинтересован в том, чтобы в израильском политикуме явился ему конкурент. Изменить это крайне сложно, пожизненный и безальтернативный премьер стал израильской реальностью.

Нетаньяху и дальше с маниакальным упорством готов водить Израиль на выборы каждые полгода, но устойчивую коалицию не создаст. Потому что только он перестанет быть премьером, на него сразу же ждет уголовное преследование, и, возможно, и тюрьма. А этого себе позволить он не может.

Фактически судьба Израиля оказалась заложником в руках политика, который ради своего спасения готов пожертвовать судьбой своего государства. Кроме того, в случае его непредсказуемого ухода с поста по каким-то причинам, сразу заменить Биби будет никем. Что является уже прямой угрозой национальной безопасности страны.

Однако угрозой самому Биньямину Нетаньяху является смена руководства в Белом доме. Он изначально было понятно, что в Биби уже не будет таких эксклюзивных отношений с новым президентом США Джо Байденом, которые были у него с Дональдом Трампом. Это подтвердило то, что предыдущие президенты Америки говорили с премьерами Израиля в первые дни после инаугурации, а Байден позвонил Нетаньяху сравнительно поздно.

Их разговор состоялся только 17 февраля. Здесь стоит вспомнить, что Барак Обама в 2009 году созвонился с тогдашним израильским премьером Эхудом Ольмертом в первый же день своего президентства, а Дональд Трамп поговорил с Нетаньяху через два дня после своей инаугурации.

Как отмечают израильские эксперты, возвращение в Белый дом советников эпохи Обамы уже охладило перспективы израильского премьер-министра по хороших отношений с новой администрацией. Однако, еще будучи вице-президентом при президентства Барака Обамы, Байден публично определил себя сторонником еврейского государства, и в 2014 году попросил посла Израиля передать Нетаньяху послание: «Биби, я не согласен с тем, что ты говоришь, но я люблю тебя» .

И хотя некоторые аналитики интерпретировали тот факт, что Байден не спешил звонить Нетаньяху как знак того, что израильский лидер, которого обвиняют в приверженности к республиканцам, упал в немилость после того, как Белый дом сменил владельцев, в отношениях Израиля с США не может ничего радикально измениться. Джо Байден был и является убежденным сторонником Израиля, и традиционным союзническим отношениям двух стран ничего не угрожает.

Байден, который находится в высшей политической американской лиге уже почти пятьдесят лет, прекрасно понимает, что если он решит второй раз баллотироваться на президентский пост в США, то ему нужна будет поддержка шестимиллионной американской еврейской общины. И поэтому его администрация будет полностью взаимодействовать с израильскими коллегами на всех уровнях.

Кроме того, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху были друзьями, союзниками и политическими партнерами почти четыре десятилетия. Когда они впервые встретились в начале 1980-х, Байден был молодым сенатором, а Нетаньяху — молодым дипломатом. Теперь, когда они оба находятся на пике своей карьеры, они должны решить, как будут развиваться их отношения, чтобы это пошло на пользу их стран.

Ситуация упрощается тем, что Байдену уже не нужно признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, или столицей Израиля — Иерусалим. Это уже сделал его предшественник Трамп. Поэтому в его администрации не будет необходимости принимать подобные сложные решения.

Джо Байден твердо верит в возможности внешней политики, основанные частично на личных отношениях. В этом есть шанс для Нетаньяху, чтобы восстановить свою дружбу с Байденом. И здесь все будет зависеть от того, как поведет себя Нетаньяху в ближайшие месяцы после выборов.

Напряжение в отношениях не нужны ни США, ни Израиль. Понимая это, оба политика будут выходить из стратегических интересов своих стран, которые заключаются в важности союзнических отношений между Америкой и еврейским государством.

Израиль маленькая страна, и пока все выглядит так, будто основная задача его населения — ходить на выборы, пока не выберут кого надо. Но если осенью будут пятые выборы, это тоже ничего не изменит.

Поэтому для изменения ситуации нужно поднять электоральный барьер для выборов с 3,25 до менее 5 процентов. Если это сделать, то сразу исчезнут с парламентского списка партии, в которых сейчас меньше 8 мандатов. И этим можно избежать возможности легального политического шантажа и торга.

Также, возможно, нужно кардинальным образом пересмотреть саму систему выборов, и выбирать премьера непосредственно общенациональным голосованием одновременно с выборами депутатов в Кнессет. А уже сам премьер-министр самостоятельно сможет набирать команду специалистов на министерские посты, не будучи зависимым от других партий, диктуют ему свои условия.