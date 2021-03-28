Чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации, предоставив правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией Covid-19. Об этом пишет Укринформ. Кабинет министров надеется, что этого будет достаточно, чтобы снизить уровень заболеваемости в более стабильного уровня и начать ослаблять ограничения. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что при замедлении роста случаев заболевания некоторые послабления могут быть возможны после окончания нынешнего режима чрезвычайной ситуации. «Я твердо надеюсь, что это будет последний локдаун», — сказал он в ходе дебатов перед голосованием. По словам премьера, после Пасхи планируют сообщить о возобновлении работы школ и проведения других мероприятий. По последним данным, в Греции зафиксировано почти 250 тыс.т, заразившихся и более 7,7 тыс. Летальных исходов. За последние сутки выявлено 2,5 тыс. Новых случаев и 52 смерти. Прививка от COVID-19 в стране получили более 1 млн человек (9,6% населения). Напомним, что на фоне ухудшения ситуации с коронавируса в начале февраля в Греции усилили комендантский час и ввели карантин выходного дня. Также сообщалось, что власти Греции намерены всем, кто по локдаун остался без работы, выплачивали по € 800. К слову, Греция планирует снять ограничения на Covid-19 в секторе розничной торговли и открыть школы до конца марта. В мае планируют начать заново открывать туристический сектор накануне жизненно важного летнего сезона.