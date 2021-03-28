Смартфон — относительно новое явление в мире техники. Но вокруг них уже возникло достаточно мифов, которые не имеют ничего общего с реальностью. Вот наиболее распространенные из них.

Заряжать стоит только полностью разряженный смартфон

Это, наверное, один из самых распространенных мифов. Он берет свое начало во времена, когда мобильные оснащались совсем другими батареями. Современные же устройства комплектуются литий-ионными аккумуляторами, которые работают по совершенно другому принципу. Эксперты утверждают, что дольше батарея проживет если поддерживать ее в диапазоне от 40 до 80%.

Нельзя ставить смартфон на ночную зарядку

Еще один распространенный миф. Согласно ему, поставив устройство на ночную зарядку, аккумулятор продолжит накапливать ресурсы даже после достижения отметки 100%, что приведет к перегреву или даже возгорания устройства. Корни этой сказки тоже идут от старых устройств с совсем другими батареями. Современные же модели автоматически останавливают процесс заряда после того, как аккумулятор заполнит все ресурсы.

Быстрая зарядка вредит смартфона

Быстрая зарядка присутствует на рынке уже несколько лет и пока нет никаких реальных доказательств ее вреда. Так, заполнение ресурсов идет на повышенной мощности, но процесс оптимизирован таким образом, чтобы он не навредил смартфона. Быстрая зарядка разделена на два этапа: первый, когда восстанавливаются до 50-70% ресурсов аккумулятора и второй с пониженной интенсивностью подачи энергии, который и хранит батарею от лишней нагрузки.

Смартфоны влияют на здоровье

Сюда относятся мифы о том, что разговоры по телефону вызывают рак мозга и все в таком духе. Но до настоящего момента нет никакого научного исследования, которое реально бы подтвердило факт наличия хотя бы одной из этих проблем.