Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма выпустила книгу-фотоальбом, посвященный пандемии в Великобритании. Об этом сообщает Reuters. Название книги — Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 года — можно перевести как «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году». Это совместный проект с Национальной портретной галереей. В течение года жители Великобритании могли присылать фотографии, сделанные в период первого локдауну, введенного через коронавирус. Жюри, в составе которого также принимала участие сама герцогиня Кембриджская, выбрали 100 лучших фотографий из 31 тыс. Присланных. «Через Hold Still я хотела показать как использовать силу фотографии для создания продолжительной записи того, что мы все пережили — отображение истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию», — написала Миддлтон в предисловии. Книга поступит в продажу с 7 мая.