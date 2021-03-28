Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства развития общин и территорий Украины. Алексей Чернышев встретился с руководством «Нефтегазовой ассоциации Украины» и с представителями сетей автозаправочных станций. На встрече обсудили результаты отработки проблемы незаконной торговли горючим и детенизации рынка. «В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку », — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию в пределах правового поля. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего. «Наши стратегические задачи — закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на топливо», — добавил министр. К слову, в пятницу, 26 марта, сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области в рамках операции «Акциз 2021» обнаружили более 1100 тонн горюче-смазочных материалов на одной из нефтебаз области без соответствующих разрешительных документов.