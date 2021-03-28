В городе Карловка Полтавской области 27 марта, около 4:40, на автозаправочной станции BVS неизвестный мужчина в Балаклаве проник в торговый зал магазина АЗС и угрожая применением предмета, внешне похожего на пистолет, завладел денежными средствами, которые находились в кассе. Об этом сообщает пресс служба полиции Полтавской области. После разбойного нападения мужчина оставил АЗС и исчез в неизвестном направлении. Приметы преступника: рост около 170 см, худощавого телосложения, одет в темную одежду.

«Призываем очевидцев происшествия, а также водителей транспортных средств, 27-го марта проезжали мимо автозаправочную станцию BVS в городе Карловка в период времени с 4 до 5-ти часов утра с включенными видеорегистраторами и зафиксировали информацию, которая может помочь в раскрытии преступления , сообщить ее в полицию в любое удобное для вас способ или по телефонам: (099) 502-02-90, (05346) 2-20-00 или 102 », — говорится в сообщении. По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержания опасного преступника.