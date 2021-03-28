Областная комиссия по ТЭБ и ЧС продолжила ограничения на въезд туристов в село Поляница, где расположен курорт «Буковель», до 10 апреля. Об этом сообщает местное издание «Курс». В то же время комиссия решила ослабить некоторые другие карантинные ограничения в Ивано-Франковской области с 29 марта. В частности, позволят работу детских садов с 29 марта и младшей школы (1-4 классы) с 5 апреля. Также с понедельника будут сняты блокпосты на въездах / выездах в область. Оставят только блокпосты в селе Поляница Надвирнянского района. Ранее Укрзализныця сообщила о продлении ограничения на посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области до 6 апреля. Председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук в сети Фейсбук сообщил, что Ивано-Франковская область пока не соответствует показателям, которые позволили перейти к «оранжевой» карантинной зоны. «К окончательной стабилизации ситуации мы не можем отменять ограничения, которые влияют на эпидемическую ситуацию, в частности проведение массовых мероприятий и концентрация людей в транспорте. Но, с другой стороны, нужно учитывать потребности жителей области. Поэтому, учитывая последние изменения от Кабинета Министров Украины, мы ослабляем некоторые противоэпидемические мероприятия. В частности, есть основания поэтапно отменять ограничения в сфере образования: сначала в учреждениях дошкольного образования, впоследствии в учреждениях общего среднего образования для учащихся 1-4 классов, с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий. Кроме того, для решения проблем малого бизнеса наработан и введены в действие соответствующие рекомендации для создания условий, которые позволят частично восстановить работу предпринимателей в условиях карантина », — написал глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук. Как сообщалось, после отнесения Ивано-Франковской области в «красной» карантинной зоны с 26 февраля на «Буковеле» были введены более строгие карантинные ограничения: заведения общественного питания работают только навынос, отменены массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы. По словам постоянных посетителей и сотрудников, количество отдыхающих для этого времени года небольшая, несмотря на прекрасные погодные условия для катания. Регулярное пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью остановлено в начале марта. Напомним, в Ивано-Франковской критическая ситуация с коронавируса. В Ивано-Франковске в связи с нехваткой коек для больных коронавирус будет создан еще один госпиталь. От 11 марта из-за ограничений «красной зоны» Ивано-Франковск остановил троллейбусное движение. При этом автобусы будут работать в режиме специальных перевозок. В Ивано-Франковске из карантин периодически протестуют предприниматели. В четверг, 11 марта, на въезде в горнолыжного курорта «Буковель» предприниматели перекрыли дорогу с требованием закрыть курорт на карантин. Несколько десятков человек ходили постоянно пешеходным переходом, время от времени пропуская авто. Таким образом хотят привлечь внимание к несправедливому введении карантинных ограничений. Мол, работу магазинов, рынков, ресторанов, кафе запрещено, транспорт остановлен, а курорт продолжает принимать туристов. «Европейская солидарность» тоже требует от власти прекратить работу курорта «Буковель» на Прикарпатье из-за угрожающей эпидемической ситуации в регионе.

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