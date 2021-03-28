В ближайшие 100 лет Земля не столкнется с астероидам. Об этом сообщили в американском космическом агентстве NASA. Специалисты агентства определили, что угрозы, исходящей от наиболее опасного для Земли астероида Апофис, который был обнаружен в 2004 году, пока нет. Ученые, открывшие астероид, заявляли, что он может столкнуться с Землей в 2029 году. Затем они исключили такую возможность, подсчитав, что 13 апреля 2029 астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли. Позже ученые исключили потенциальный риск столкновения Апофиса с Землей и в 2036 году. Как отметили в NASA, до последнего момента существовала возможность столкновения астероида с Землей в 2068 году, однако проведенные 5 марта исследования, когда Апофис сделал очередной полет на расстоянии 17000000 километров от Земли (что в 44 раза дальше, чем расстояние до Луны), показали , что любую возможность столкновения в 2068 году и гораздо позже можно с уверенностью исключить.