За прошедшие сутки 27 марта в Украине выявлено 11932 новых больных Covid-19. В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также министр отметил, что вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 5052 человека. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 203 пациента. По данным Минздрава вчера выздоровели 3343 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 76 335 (в том числе методом ПЦР — 37979, методом ИФА — 8732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29624). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1644063 лица;

выздоровели — 1300625 человек;

летальных случаев — 31954;

проведения ПЦР-тестов — 7983023.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Читайте также:

Совсем другой Covid. Почему украинские врачи требуют изменить протокол лечения

Напомним, за минувшие сутки 26 марта в Украине выявлено 17424 новых больных Covid-19. В частности, заболели 752 ребенок и 420 медработника. Вчера был госпитализирован с диагнозом ковид 4747 человек. За минувшие сутки от осложнений болезни умерли 290 пациента. По данным Минздрава вчера выздоровели 7124 человека.