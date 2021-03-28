Количество вакцинированных против Covid-19 жителей Франции превысило 10000000. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, — сообщает Укринформ. «Франция пересекла границу в 10000000 вакцинированных», — написал глава Минздрава. Он отметил, что только за пятницу, 26 марта, было проведено 400 тыс. Прививок, в том числе 140 тыс. — вакциной Astra Zeneca.

Avec près de 400000 injections (dont 140000 Astra Zeneca) faites ce vendredi, la France passe la barre des 10 millions. Et 7,5 millions de Français vulnérables face au covid ont reçu au moins une 1ere dose. Merci à tous pour votre mobilisation! — Olivier Véran (@olivierveran) March 26, 2021

По последним статистическим данным, население Франции составляет 68000000. То есть вакцину получил по крайней мере каждый седьмой житель страны. Правительство планирует вакцинировать против Covid-19 на добровольных началах всех взрослых французов до конца лета. С начала эпидемии коронавируса во Франции зафиксировано 4465596 случаев инфицирования, вследствие осложнений умерли 94 302 человека. Напомним, министр здравоохранения Макисм Степанов заявил об отставании от плана вакцинации почти в два раза. Одной из причин таких медленных темпов являются организационные моменты.

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